Россиян предупредили о последствиях употребления алкоголя и фастфуда

Употребление алкоголя и фастфуда может негативно повлиять на психическое состояние, считает нутрициолог Юлия Попова.По словам специалистки, регулярное употребление алкоголя нарушает баланс серотонина и дофамина, что может привести к депрессии и эмоциональной нестабильности, ухудшению сна. Кроме того, сахар и рафинированные продукты, содержащие быстрые углеводы, вызывают ложное и очень короткое чувство удовольствия, что также может негативно повлиять на психику, уверена Попова.Маргарин, фастфуд, магазинная выпечка и полуфабрикаты, большинство снеков и прочий пищевой мусор содержат трансжиры, добавила нутрициолог. «Они повышают уровень воспалений в организме, а это негативно сказывается на работе не только кишечника, но и мозга», — объяснила она.Кофе, добавила Попова, не так вреден, но его переизбыток повышает выброс в кровь кортизола. «Это провоцирует тревожность и бессонницу. Ухудшение глубокой фазы сна делает нас раздражительными и непродуктивными», — заключила нутрициолог.

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