Кардиолог указала на неожиданную пользу кофе

Некоторые виды кофе могут быть полезны для здоровья, рассказала врач-терапевт, кардиолог Татьяна Симонова.Полезным вариантом кофе она назвала натуральный заварной, приготовленный из зерен арабики или робусты, поскольку эти сорта богаты антиоксидантами, которые помогают защищать клетки организма от преждевременного старения. По словам Симоновой, кофеин, содержащийся в зернах, помогает повысить концентрацию внимания и работоспособность, а также снижает риск развития сахарного диабета второго типа, болезней Паркинсона и Альцгеймера.Также к полезным видам она отнесла натуральный заварной кофе с добавлением, например, корицы, кардамона или имбиря. Пряности, добавленные в кофе, способствуют улучшению кровообращения и снижению воспалительных процессов в организме, уточнила врач. В свою очередь, кофе с корицей может быть полезен людям с сахарным диабетом, поскольку способствует поддержанию стабильного уровня сахара в крови, объяснила Симонова.

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