Лучшие добавки при синдром поликистозных яичников (СПКЯ)

Синдром поликистозных яичников поражает 4-10% женщин репродуктивного возраста на планете. СПКЯ характеризуется высоким показателем определенных гормонов (тестостерона, андростендиона) и наличием в яичниках 12 и более фолликулов диаметром 2 - 9 мм. Каковы клинические проявления синдрома поликистозных яичников?Синдром поликистозных яичников (сокращенно - СПКЯ), или гиперандрогенная ановуляция (ГА), или синдром Штейна – Левенталя - очень распространенный эндокринный недуг среди женщин фертильного возраста.Что полезно знать про синдром поликистозных яичниковСПКЯ - тяжелый эндокринный недуг, который характеризуется избытком андрогенов, сбоями менструального цикла и / или поликистозом яичников.Симптомы и сопутствующие болезниСПКЯ проявляется симптоматикой, связанной с избытком андрогенов и сбоем менструального цикла:черный акантоз (бархатистые пятна на дерме)прыщиалопеция (выпадение волос)ановуляцияаменореягирсутизм (избыточный рост волос – тем более на лице, груди, спине)олигоменореяболь в тазу.СПКЯ увеличивает вероятность возникновения прочих болезнейонкология (эндометрия)сердечно-сосудистыедислипидемиябесплодие / субфертильностьинсулинорезистентностьметаболический синдроможирениепсихологические проблемы (депрессия, тревожность, сбои пищевого поведения, психосексуальные сбои)апноэ во снесахарный диабет II типа.Причины и факторы риска СПКЯСПКЯ сочетает патологии яичников, метаболизма инсулина и работы гипоталамо-гипофизарной оси. Есть мнение, что СПКЯ развивается как результат комбинации генетических и факторов внешней среды.Вот факторы риска развития СПКЯ:диабет и резистентность к инсулинунаследственностьмалоподвижный стиль жизниинфекции, токсиныожирениенеподходящая диета.Добавки при СПКЯТерапия СПКЯ предполагает сочетание образа жизни (питание, физические нагрузки) и медикаментов. Ряд пищевых добавок доказал свою эффективность при СПКЯ.Витамин ДВитамин D критически важен для многих функций организма - иммунитета, здоровья костей, познания и многих других. Важно отметить, что низкий уровень этого витамина может усугубить симптомы СПКЯ.Эмпирические данные свидетельствуют о том, что низкие запасы витамина D связаны с инсулинорезистентностью, гирсутизмом, увеличением веса, нарушениями овуляции и менструального цикла, а также с более низким успехом беременности iii .Помимо этого, витамин D показал себя многообещающим в снижении плохого настроения и депрессии, которые часто являются побочным продуктом СПКЯ. Плохое эмоциональное здоровье - один из менее обсуждаемых симптомов СПКЯ, но остается чрезвычайно важной проблемой. В одном исследовании сообщалось, что низкий уровень витамина D является независимым предиктором депрессии у женщин с СПКЯ iv .Кроме того, витамин D также помогает правильному усвоению и использованию кальция, который необходим для множества важных физиологических функций, таких как сокращение мышц, здоровье костей и свертывание крови. Чтобы справиться с симптомами СПКЯ, подумайте о добавлении высокоактивного витамина D3ЦинкТакже может способствовать уменьшению многих симптомов СПКЯ. Этот минерал, как известно, улучшает контроль сахара в крови, способствует регулярной овуляции и снижает уровень андрогенов в организме, тем самым уменьшая избыточный рост волос.Более того, цинк обладает мощными свойствами, которые могут снимать некоторые раздражения и покраснения, связанные с акне средней и тяжелой степени, которые часто характерны для СПКЯ. Некоторые сторонники даже считают, что это может помочь уменьшить рубцы. Мы рекомендуем принимать 15 мг цинка в день, чтобы облегчить симптомы СПКЯ.Как всегда, мы настоятельно рекомендуем поговорить со специалистом в области здравоохранения, прежде чем приступать к режиму приема добавок.Витамин B6Витамин B6 - это водорастворимое питательное вещество, которое играет жизненно важную роль во многих биологических процессах. Он поддерживает когнитивное развитие, помогает функции нейротрансмиттеров и помогает поддерживать нормальный уровень гомоцистеина - аминокислоты в крови.Растущее количество данных предполагает, что витамин B6 может поддерживать регуляцию настроения - благодаря его участию в производстве нейромедиатора «хорошего самочувствия» серотонина - улучшает предменструальный синдром (ПМС), поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы и уравновешивает уровень сахара в крови.Хотя витамин B6 можно найти в различных источниках пищи, мы рекомендуем добавлять высококалорийные и качественные добавки, чтобы восполнить любые пробелы в питании, с которыми вы можете столкнуться. Старайтесь принимать 50 мг в день, чтобы облегчить симптомы СПКЯ.БерберинБерберин - активный компонент лекарственных трав (барбарис, китайская золотая нить, амурское пробковое дерево, желтокорень). Берберин применяется при лечении таких состояний как желудочно-кишечные (диарея), сбой метаболизма и бесплодие.Добавка берберина снижает инсулинорезистентность, нормализует показатель холестерина и уменьшает охват талии. Отмечена эффективность берберина в снижении общего тестостерона, индекса свободных андрогенов, глюкозы на голодный желудок и инсулина.D-хиро-инозитол и мио-инозитолКомпоненты мембран клеток, D-хиро-инозитол (DCI) и мио-инозит (MI) встречаются во фруктах и бобовых. Эффект этих веществ при СПКЯ объясняется их ролью в работе яичников и обеспечения показателя гормонов (инсулин и фолликулостимулирующий гормон).D-хиро-инозитол борется с акне, регулирует менструальный цикл и инсулинорезистентность. Добавка эффективна в улучшении работы яичников и метаболизма. Мио-инозит улучшает оценку гомеостатической модели резистентности к инсулину и увеличивает содержание эстрадиола. Мио-инозит снижает тестостерон в сыворотке и показатель С-реактивного белка.Пиколинат хромаХром (Cr) - это минерал, который в небольших концентрациях присутствует в мясе, цельнозерновых овощах, фруктах. Cr улучшает чувствительность к гормону инсулину, регулирует показатель тестостерона, снижает кардиологические и метаболические факторы риска и оксидативный стресс при СПКЯ.

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