Лучшие добавки при синдром поликистозных яичников (СПКЯ)
Синдром поликистозных яичников (сокращенно - СПКЯ), или гиперандрогенная ановуляция (ГА), или синдром Штейна – Левенталя - очень распространенный эндокринный недуг среди женщин фертильного возраста.
Что полезно знать про синдром поликистозных яичников
СПКЯ - тяжелый эндокринный недуг, который характеризуется избытком андрогенов, сбоями менструального цикла и / или поликистозом яичников.
Симптомы и сопутствующие болезни
СПКЯ проявляется симптоматикой, связанной с избытком андрогенов и сбоем менструального цикла:
черный акантоз (бархатистые пятна на дерме)
прыщи
алопеция (выпадение волос)
ановуляция
аменорея
гирсутизм (избыточный рост волос – тем более на лице, груди, спине)
олигоменорея
боль в тазу.
СПКЯ увеличивает вероятность возникновения прочих болезней
онкология (эндометрия)
сердечно-сосудистые
дислипидемия
бесплодие / субфертильность
инсулинорезистентность
метаболический синдром
ожирение
психологические проблемы (депрессия, тревожность, сбои пищевого поведения, психосексуальные сбои)
апноэ во сне
сахарный диабет II типа.
Причины и факторы риска СПКЯ
СПКЯ сочетает патологии яичников, метаболизма инсулина и работы гипоталамо-гипофизарной оси. Есть мнение, что СПКЯ развивается как результат комбинации генетических и факторов внешней среды.
Вот факторы риска развития СПКЯ:
диабет и резистентность к инсулину
наследственность
малоподвижный стиль жизни
инфекции, токсины
ожирение
неподходящая диета.
Добавки при СПКЯ
Терапия СПКЯ предполагает сочетание образа жизни (питание, физические нагрузки) и медикаментов. Ряд пищевых добавок доказал свою эффективность при СПКЯ.
Витамин Д
Витамин D критически важен для многих функций организма - иммунитета, здоровья костей, познания и многих других. Важно отметить, что низкий уровень этого витамина может усугубить симптомы СПКЯ.
Эмпирические данные свидетельствуют о том, что низкие запасы витамина D связаны с инсулинорезистентностью, гирсутизмом, увеличением веса, нарушениями овуляции и менструального цикла, а также с более низким успехом беременности iii .
Помимо этого, витамин D показал себя многообещающим в снижении плохого настроения и депрессии, которые часто являются побочным продуктом СПКЯ. Плохое эмоциональное здоровье - один из менее обсуждаемых симптомов СПКЯ, но остается чрезвычайно важной проблемой. В одном исследовании сообщалось, что низкий уровень витамина D является независимым предиктором депрессии у женщин с СПКЯ iv .
Кроме того, витамин D также помогает правильному усвоению и использованию кальция, который необходим для множества важных физиологических функций, таких как сокращение мышц, здоровье костей и свертывание крови. Чтобы справиться с симптомами СПКЯ, подумайте о добавлении высокоактивного витамина D3
Цинк
Также может способствовать уменьшению многих симптомов СПКЯ. Этот минерал, как известно, улучшает контроль сахара в крови, способствует регулярной овуляции и снижает уровень андрогенов в организме, тем самым уменьшая избыточный рост волос.
Более того, цинк обладает мощными свойствами, которые могут снимать некоторые раздражения и покраснения, связанные с акне средней и тяжелой степени, которые часто характерны для СПКЯ. Некоторые сторонники даже считают, что это может помочь уменьшить рубцы. Мы рекомендуем принимать 15 мг цинка в день, чтобы облегчить симптомы СПКЯ.
Как всегда, мы настоятельно рекомендуем поговорить со специалистом в области здравоохранения, прежде чем приступать к режиму приема добавок.
Витамин B6
Витамин B6 - это водорастворимое питательное вещество, которое играет жизненно важную роль во многих биологических процессах. Он поддерживает когнитивное развитие, помогает функции нейротрансмиттеров и помогает поддерживать нормальный уровень гомоцистеина - аминокислоты в крови.
Растущее количество данных предполагает, что витамин B6 может поддерживать регуляцию настроения - благодаря его участию в производстве нейромедиатора «хорошего самочувствия» серотонина - улучшает предменструальный синдром (ПМС), поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы и уравновешивает уровень сахара в крови.
Хотя витамин B6 можно найти в различных источниках пищи, мы рекомендуем добавлять высококалорийные и качественные добавки, чтобы восполнить любые пробелы в питании, с которыми вы можете столкнуться. Старайтесь принимать 50 мг в день, чтобы облегчить симптомы СПКЯ.
Берберин
Берберин - активный компонент лекарственных трав (барбарис, китайская золотая нить, амурское пробковое дерево, желтокорень). Берберин применяется при лечении таких состояний как желудочно-кишечные (диарея), сбой метаболизма и бесплодие.
Добавка берберина снижает инсулинорезистентность, нормализует показатель холестерина и уменьшает охват талии. Отмечена эффективность берберина в снижении общего тестостерона, индекса свободных андрогенов, глюкозы на голодный желудок и инсулина.
D-хиро-инозитол и мио-инозитол
Компоненты мембран клеток, D-хиро-инозитол (DCI) и мио-инозит (MI) встречаются во фруктах и бобовых. Эффект этих веществ при СПКЯ объясняется их ролью в работе яичников и обеспечения показателя гормонов (инсулин и фолликулостимулирующий гормон).
D-хиро-инозитол борется с акне, регулирует менструальный цикл и инсулинорезистентность. Добавка эффективна в улучшении работы яичников и метаболизма. Мио-инозит улучшает оценку гомеостатической модели резистентности к инсулину и увеличивает содержание эстрадиола. Мио-инозит снижает тестостерон в сыворотке и показатель С-реактивного белка.
Пиколинат хрома
Хром (Cr) - это минерал, который в небольших концентрациях присутствует в мясе, цельнозерновых овощах, фруктах. Cr улучшает чувствительность к гормону инсулину, регулирует показатель тестостерона, снижает кардиологические и метаболические факторы риска и оксидативный стресс при СПКЯ.
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