Гастроэнтеролог дала совет любителям картофеля

Картофель может быть источником полезных пищевых волокон, особенно если его употреблять с кожурой, рассказала врач-гастроэнтеролог Людмила Сухорукова.По словам врача, пищевые волокна, которые есть в картофеле, помогают нормализовать пищеварительный процесс, поддерживать здоровье кишечника и контролировать аппетит. Кроме того, этот продукт богат витаминами C и B6, калием, магнием и сложными углеводами, которые надолго дают чувство сытости, и антиоксидантами, снижающими риск развития хронических сердечно-сосудистых заболеваний и определенных видов рака, заключила Сухорукова.Тем, кто стремится снизить вес, Сухорукова порекомендовала варить, запекать или тушить, а не жарить картофель. Также надо есть его с овощами, белками и здоровыми жирами, такими как оливковое масло или авокадо.

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