Гастроэнтеролог дала совет любителям картофеля
По словам врача, пищевые волокна, которые есть в картофеле, помогают нормализовать пищеварительный процесс, поддерживать здоровье кишечника и контролировать аппетит. Кроме того, этот продукт богат витаминами C и B6, калием, магнием и сложными углеводами, которые надолго дают чувство сытости, и антиоксидантами, снижающими риск развития хронических сердечно-сосудистых заболеваний и определенных видов рака, заключила Сухорукова.
Тем, кто стремится снизить вес, Сухорукова порекомендовала варить, запекать или тушить, а не жарить картофель. Также надо есть его с овощами, белками и здоровыми жирами, такими как оливковое масло или авокадо.
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