Врач оценил безопасность сочетания шашлыка с водкой

На майские праздники многие люди отправятся на природу для приготовления шашлыков, которые зачастую запиваются алкоголем. Опасность такого сочетания терапевт Филипп Кузьменко оценил в своем Telegram-канале.Кузьменко призвал не увлекаться сочетанием шашлыка с водкой и другими алкогольными напитками. «Опасна чрезмерность. Объесться и опьянеть ? вредно. Спокойно посидеть, умеренно выпить и закусить ? приемлемо», ? заявил специалист.На майские праздники многие люди отправятся на природу для приготовления шашлыков, которые зачастую запиваются алкоголем. Опасность такого сочетания терапевт Филипп Кузьменко оценил в своем Telegram-канале.Кузьменко призвал не увлекаться сочетанием шашлыка с водкой и другими алкогольными напитками. «Опасна чрезмерность. Объесться и опьянеть ? вредно. Спокойно посидеть, умеренно выпить и закусить ? приемлемо», ? заявил специалист.

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