Врач дала советы по первой помощи при укусе гадюки
Как отметила Сухарева, прежде всего необходимо обеспечить неподвижность человека, так как ходьба активирует кровоток, из-за чего яд распространится по организму быстрее. Затем следует очистить рану с помощью воды и наложить повязку. Кроме того, стоит снять с пострадавшей конечности одежду и украшения, поскольку может развиться отек.
Также, по словам врача, важно запомнить время укуса гадюки и ее внешний вид, а лучше сфотографировать змею. Кроме того, стоит дать пострадавшему человеку антигистаминный препарат и глюкокортикоид, если они при себе имеются. В заключение Сухарева предостерегла от отсасывания яда, накладывания жгута, надавливания на рану.
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