Мужчинам подсказали доступный способ усилить потенцию

Потенция — важный аспект мужского здоровья, который зависит от множества факторов, включая физическую активность, считает эксперт-методист и координатор направления групповых программ XFIT Руслан Панов.По словам Панова, регулярные тренировки не только укрепляют здоровье в целом, но и способствуют улучшению кровообращения, повышению уровня тестостерона и снижению стресса, что напрямую положительно влияет на сексуальную функцию. Наиболее эффективными для улучшения потенции у мужчин он считает кардиотренировки.Не менее важны для потенции и силовые тренировки, добавил Панов. Подобные нагрузки, в том числе и высокоинтенсивные интервальные тренировки, стимулируют выработку тестостерона — гормона, который важен для либидо и потенции, объяснил он.Эксперт также посоветовал мужчинам гулять на свежем воздухе, так как прогулки улучшают общее самочувствие, снижают уровень стресса и способствуют выработке витамина D, который важен для поддержания уровня тестостерона.

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