Найдена возможная причина рака кишечника у молодых: виноваты бактерии

По прогнозам экспертов, через 5 лет рак толстой кишки может стать главной причиной смерти от рака у людей младше 50 лет. Ученые пытаются понять, в чем главная причина этой страшной болезни.Популярной в «Тиктоке» Доминик Макшейн было всего 20 лет, когда она узнала о своем диагнозе: последняя стадия рака толстой кишки, который дал метастазы в печень. Врачи давали ей от одного до пяти лет жизни. Доминик не прожила и года. На днях она скончалась, оставив в соцсетях душераздирающее послание. Она писала его, зная, что умирает.«Это мое последнее сообщение. Врачи сказали, что жить мне осталось несколько дней. Моя печень быстро разлагается, рак прогрессирует. Я уже не могу проходить какое-либо лечение, включая химиотерапию. Сейчас все направлено на то, чтобы облегчить мою боль.Может, моя жизнь коротка, но я искренне думаю, что выжала из нее все, что могла. Мне повезло с семьей, с мужем, с друзьями, каждый их них готов был пожертвовать мне свою печень.Недавно я обрела чувство принятия. Каждый визит к врачу, каждая плохая новость снижали мою чувствительность к боли, но в процессе я обрела покой, зная, что меня ждет нечто большее. Я наконец избавлюсь от боли и обрету покой».Считается, что колоректальный рак — болезнь пожилых. Кроме того, причинами могут стать употребление ультрапереработанных продуктов, ожирение и малоподвижный образ жизни. Но почему же юная, стройная и такая активная Доминик стала очередной жертвой этой болезни?По словам экспертов, за последние 20 лет заболеваемость раком кишечника среди людей моложе 50 лет увеличилась в 4 раза.«Если нынешние тенденции сохранятся, то к 2030 году колоректальный рак станет основной причиной смерти от рака среди молодых людей», — говорят ученые-онкологи из Калифорнийского университета в Сан-Диего.Сильнее всего показатели заболеваемости выросли среди пациентов от 20 до 29 лет. Объяснить точные причины этого всплеска пока не смогли. Молодые пациенты зачастую не имели семейного анамнеза заболевания, многие из них не страдали от ожирения или гипертонии, а это одни из частых факторов риска заболевания.Пытаясь решить загадку, ученые проанализировали 981 геном колоректального рака у пациентов и нашли виновника. Оказалось, что болезнь вызывают кишечные бактерии, вернее, токсины, которые они вырабатывают. Определенные штаммы кишечной палочки в толстой и прямой кишке производят токсин колибактин, который может изменить ДНК и привести к онкологии.Воздействие колибактина в детстве оставляет после себя определенные мутации, которые увеличивают риск раннего развития рака кишечника.«Если человек приобретет одну из этих мутаций к тому времени, как ему исполнится 10 лет, у него может развиться колоректальный рак на десятилетия раньше, чем планировалось. И он заболеет в 40 лет, а не в 60», — объясняет профессор Людмил Александров.Получается, что бактерии, которые производят токсин, изменяют ДНК и создают условия для развития колоректального рака задолго до появления каких-либо симптомов, еще в раннем детстве. По словам авторов, это открытие меняет представление о причинах болезни.

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