В столичном регионе проснулись змеи: как не пострадать от их укуса

Что нужно делать, если укусила змея?Волна необычайно сильного тепла, прошедшая через Москву и Подмосковье, «разбудила» змей – их стали замечать в лесопарковых зонах. Змеям для их комфортного обитания необходимо открытое пространство и пища в виде мышей и других мелких грызунов. С ними можно столкнуться в местах, где расположены поля, луга, просеки и даже дачные участки.Как распознать опасных пресмыкающихся, что делать при встрече с ними?Три вида змей, обитающих в столичном регионеОбыкновенная гадюка (Vipera berus) – единственная ядовитая змея в Подмосковье. Имеет серый, черный или коричневый окрас с характерным зигзагообразным рисунком на спине. Длина – до 70 см. Обитает в лесах, на болотах, в высокой траве.Уж обыкновенный (Natrix natrix) – безобидная для человека змея с желтыми или оранжевыми пятнами за головой. Часто встречается у водоемов. При опасности может шипеть и выделять резко пахнущую жидкость.Медянка (Coronella austriaca) – неядовитая змея с медным оттенком кожи. Из-за внешнего вида ее нередко путают с гадюкой, но она меньше размером и не представляет угрозы.Как кусают змеиВсе названные здесь виды змей могут укусить человека, но их укусы – это всегда вынужденная мера, к которой они прибегают для своей защиты. Чаще всего укусы происходят, когда человек случайно наступает на змею, пытается ее поймать или совершает другие агрессивные действия по отношению к ней.Как кусает уж. В отличие от гадюки, он не ядовит и отваживается на укус человека крайне редко. Что примечательно: его укус может быть болезненным.На месте укуса остаются две царапины или мелкие ранки от зубов. Как правило, такой укус не вызывает сильного отека, покраснения или других симптомов интоксикации. Но если организм чувствителен к слюне ужа или если при его укусе в ранку попадают фрагменты пищи, земли или других загрязнителей, может развиться воспаление.Как кусает медянка. В отличие от ужа, медянка не так безобидна в плане поведения: она может агрессивно шипеть, делать выпады и даже сжимать кольцами руку, пытаясь освободиться (если ее схватили).Укус медянки абсолютно неядовитый и не опасен для человека – у этой змеи нет ядовитых желез, а ее зубы не приспособлены для впрыскивания токсинов. После него на коже остаются мелкие ранки или царапины (следы от мелких зубов), отсутствуют сильная боль, отек или покраснение, а кровотечение (если оно возникает), оказывается весьма незначительным.Как кусает гадюка. Эта змея относится к ядовитым, но яд гадюки не смертелен для здорового взрослого человека, хотя и способен вызвать достаточно тяжелую реакцию из-за интоксикации. Примерно через 15–30 минут после укуса появляются симптомы недомогания:Сильная боль в месте укуса;Отек, покраснение, кровоизлияние;Тошнота, головокружение, слабость;Повышение температуры;В редких случаях возможен анафилактический шок.У кого укус гадюки может вызвать наиболее тяжелые реакции? У детей, пожилых людей, аллергиков, людей, укушенных в шею или лицо.Как отличить гадюку от медянкиМедянку часто путают с гадюкой из-за схожего окраса, но у нее...Более гладкая чешуя (у гадюки – ребристая);Круглые зрачки (у гадюки – вертикальные, как у кошки);Нет зигзагообразного рисунка на спине.Что делать, если укусила гадюкаПострадавшему важно сохранять спокойствие – стресс ускоряет распространение яда (нужно помнить, что от яда гадюки не умирают).Уложить человека так, чтобы место укуса располагалось ниже уровня сердца.Снять украшения, ремни, тесную одежду – при нарастающем отеке они могут врезаться в кожу.Промыть рану водой, но не растирать ее.Наложить легкую повязку (не жгут!), чтобы немного замедлить распространение яда.Пить больше воды – это поможет снизить концентрацию токсина.Как можно скорее укушенного гадюкой человека нужно доставить в больницу – может потребоваться введение противоядной сыворотки.Чего делать НЕЛЬЗЯ:Разрезать или прижигать рану;Отсасывать яд: эффективность этого метода сомнительна, а риск занести инфекцию высок;Накладывать жгут: это может привести к некрозу тканей;Давать алкоголь: он усиливает всасывание яда.Как себя вести при встрече со змеейНе паниковать – змея не станет преследовать вас;Не делать резких движений – вместо этого медленно отходить назад.Быть внимательным, совершая прогулки в высокой траве – перед тем как шагнуть, следует поворошить ее палкой.На дачном участке не следует создавать мест, которые змеи могут использоваться для своего укрытия – трава должна быть скошенной, мусор убранным.Не нужно пытаться ловить и тем более убивать змею – пресмыкающиеся играют важную роль в экосистеме, уничтожая грызунов и насекомых.Как защититься от змейНадевать высокую обувь в лесу и на даче;Проверять места для пикников;Не ходить босиком в высокой траве.Если змеи стали часто появляться на дачном участке, следует обратиться в герпетологическую службу.

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