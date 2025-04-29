Названы способы отличить забывчивость от старческого слабоумия
По словам Вудворда, абсолютно нормально, если человек время от времени не помнит, куда положил ключи или очки. Он уточнил, что беспокоиться нужно, когда эпизоды рассеянности происходят часто и связаны с риском. «Например, когда вы забываете на ночь выключить плиту или оставляете открытым кухонный кран, это может быть серьезно», — отметил эксперт. Также, по его мнению, стоит обратиться к врачу, если человек во время беседы забывает суть разговора. К примеру, начинает рассказывать историю, которую уже рассказал несколько минут назад.
Грэм добавил, что проблемы с речью — это типичный симптом деменции. Пациенту становится трудно подбирать и произносить слова, при этом путать имена детей и внуков — это совершенно нормально, уверен врач. По его словам, нужно насторожиться, если, к примеру, трудно вспомнить имена трех из четырех внуков.
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