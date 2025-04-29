Названы способы отличить забывчивость от старческого слабоумия

Рассеянность в пожилом возрасте необязательно указывает на патологическое ухудшение работы мозга, считают руководитель исследований деменции из Австралии Майкл Вудворд и врач-гериатр Десмонд Грэм.По словам Вудворда, абсолютно нормально, если человек время от времени не помнит, куда положил ключи или очки. Он уточнил, что беспокоиться нужно, когда эпизоды рассеянности происходят часто и связаны с риском. «Например, когда вы забываете на ночь выключить плиту или оставляете открытым кухонный кран, это может быть серьезно», — отметил эксперт. Также, по его мнению, стоит обратиться к врачу, если человек во время беседы забывает суть разговора. К примеру, начинает рассказывать историю, которую уже рассказал несколько минут назад.Грэм добавил, что проблемы с речью — это типичный симптом деменции. Пациенту становится трудно подбирать и произносить слова, при этом путать имена детей и внуков — это совершенно нормально, уверен врач. По его словам, нужно насторожиться, если, к примеру, трудно вспомнить имена трех из четырех внуков.

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