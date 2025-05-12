Ученые сообщили о создании лекарства, продлевающего жизнь на 20%

Ученые пытаются создать лекарство, которое продлит жизнь. Им удалось продвинуться в своих разработках. Уже создано лекарство, которое продлило жизнь мышам на 20%.

Ученые на протяжении десятилетий пытаются создать препарат, который продлит жизнь. Наконец, им удалось продвинуться в своих исследованиях.

Стало известно, что исследователи разработали препарат под рабочим названием «XYZ», введение которого продлило жизнь лабораторных мышей на 20%.

Препарат оказывает замедляющий процессы старения эффект. Он воздействует на различные возрастные изменения организма, снижает воспалительные процессы, уменьшает окислительный стресс, предотвращает повреждение ДНК. Также продление жизни происходит за счет улучшения здоровья.

У мышей были отмечены значительные улучшения в работе сердечно-сосудистой и нервной систем.

Окажет ли препарат такой же результат при использовании человеком, ученым только предстоит выяснить.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки

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