Ученые сообщили о создании лекарства, продлевающего жизнь на 20%
Ученые на протяжении десятилетий пытаются создать препарат, который продлит жизнь. Наконец, им удалось продвинуться в своих исследованиях.
Стало известно, что исследователи разработали препарат под рабочим названием «XYZ», введение которого продлило жизнь лабораторных мышей на 20%.
Препарат оказывает замедляющий процессы старения эффект. Он воздействует на различные возрастные изменения организма, снижает воспалительные процессы, уменьшает окислительный стресс, предотвращает повреждение ДНК. Также продление жизни происходит за счет улучшения здоровья.
У мышей были отмечены значительные улучшения в работе сердечно-сосудистой и нервной систем.
Окажет ли препарат такой же результат при использовании человеком, ученым только предстоит выяснить.
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