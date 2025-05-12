Ученые сообщили о создании лекарства, продлевающего жизнь на 20%

Ученые пытаются создать лекарство, которое продлит жизнь. Им удалось продвинуться в своих разработках. Уже создано лекарство, которое продлило жизнь мышам на 20%.Ученые на протяжении десятилетий пытаются создать препарат, который продлит жизнь. Наконец, им удалось продвинуться в своих исследованиях.Стало известно, что исследователи разработали препарат под рабочим названием «XYZ», введение которого продлило жизнь лабораторных мышей на 20%.Препарат оказывает замедляющий процессы старения эффект. Он воздействует на различные возрастные изменения организма, снижает воспалительные процессы, уменьшает окислительный стресс, предотвращает повреждение ДНК. Также продление жизни происходит за счет улучшения здоровья.У мышей были отмечены значительные улучшения в работе сердечно-сосудистой и нервной систем.Окажет ли препарат такой же результат при использовании человеком, ученым только предстоит выяснить.

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