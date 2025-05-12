Приготовление пищи на пару – ключ к стройной фигуре и здоровью

Ведущий российский диетолог Татьяна Мещерякова поделилась эффективными методами приготовления пищи, которые помогают сохранить фигуру и максимально сберечь полезные свойства продуктов. Специалист особо выделила несколько щадящих техник кулинарной обработки.Приготовление на пару без добавления масла возглавляет список рекомендаций эксперта. По словам Мещеряковой, пропаренные продукты сохраняют значительно больше питательных веществ по сравнению с традиционными способами термической обработки – варкой, жаркой или приготовлением в микроволновой печи. Отсутствие масла при этом существенно снижает калорийность готовых блюд, что особенно важно для тех, кто следит за весом. Диетолог также отметила, что приготовленную на пару пищу лучше употреблять сразу после приготовления.Технология "сувид" названа Мещеряковой идеальным способом приготовления для тех, кто заботится о своем здоровье. Этот метод подразумевает приготовление продуктов в вакуумном пакете при температуре ниже 100 градусов, что обеспечивает беспрецедентную точность термической обработки. Температурный режим контролируется с точностью до градуса, что полностью исключает вероятность пережарки или недостаточной готовности пищи.Запекание в духовке также получило высокую оценку специалиста как альтернатива жарке. Запеченные блюда не только обладают привлекательным внешним видом и ароматом, но и содержат меньше масел, калорий и вредных трансжиров. Примечательно, что при запекании в продуктах сохраняется больше витамина С, чем при варке.Диетологи дополнительно отмечают, что правильно подобранный способ термической обработки продуктов может снизить общую калорийность рациона на 15-20% без уменьшения объема порций. Это особенно актуально для людей, стремящихся контролировать вес без строгих ограничений в питании. Щадящие методы приготовления также сохраняют естественные вкусовые качества продуктов, что делает диетическое питание более приятным и разнообразным.

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