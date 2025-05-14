Brain: вариант гена TMEM106B снижает риск лобно-височной деменции

Канадские ученые из Университета Торонто выявили генетический вариант, способный замедлять развитие лобно-височной деменции (ЛВД) — тяжелого нейродегенеративного заболевания, которое часто проявляется в среднем возрасте. Открытие может изменить подход к диагностике и лечению этой формы слабоумия.Команда обнаружила, что вариант гена TMEM106B существенно снижает риск развития ЛВД у носителей мутаций, вызывающих это заболевание.Особенно выраженный защитный эффект наблюдался у пациентов с мутацией в гене GRN — одной из основных генетических причин деменции.«У людей с двумя копиями защитного варианта болезнь либо не развивалась, либо протекала в более легкой форме», — пояснил профессор Марио Мазеллис, ведущий автор исследования.Ученые подчеркивают: хотя наследственные формы деменции встречаются относительно редко (около 30% случаев), их ранняя диагностика крайне важна, так как болезнь поражает людей в активном возрасте (45–65 лет), кардинально меняя личность и когнитивные функции.

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