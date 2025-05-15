Некоторые продукты могут способствовать возникновению тревожности

Питание играет центральную роль в психическом здоровье. Диетолог Джулия Зумпано из известной клиники Кливленда (США) объясняет, как определенные продукты могут способствовать возникновению тревожности, в то время как другие помогают обрести внутренний покой.Широко известно, что настроение можно улучшить с помощью физических упражнений, сна и снижения стресса. Однако многие люди не осознают, насколько сильно диета влияет на их эмоциональное состояние.« Мы знаем, что наше настроение зависит от того, что мы едим. Было доказано, что определенные продукты повышают тревожность. И это неудивительно. Это продукты, которых нам в любом случае следует избегать», — объясняет Зумпано.По словам Зумпано, продукты с высокой степенью переработки, жареная пища, фастфуд, продукты с высоким содержанием сахара, напитки с кофеином и алкоголь не только оказывают негативное влияние на физическое здоровье, но и могут способствовать возникновению беспокойства, нервозности или даже приступов тревоги.Поэтому рекомендуется по возможности исключить эти продукты из своего рациона. Вместо резких запретов эксперт по питанию рекомендует небольшие, но последовательные шаги: меньше кофеина, чаще готовьте и больше осознавайте свои пищевые привычки.Кроме того, дневник питания может помочь установить связь между тем, что человек употребляет, и тем, как он себя чувствует.По словам Зумпано, например, ромашковый чай может оказывать успокаивающее действие, а любые продукты, содержащие триптофан, могут способствовать большему спокойствию, например, вишня, орехи и бананы. Известно также, что продукты, богатые магнием, также могут оказывать успокаивающее действие.Также желательно включить в свой рацион больше омега-3 жирных кислот. Исследования уже показали, что жирные кислоты омега-3 действительно могут облегчить симптомы тревожности. Примерами продуктов, содержащих омега-3 жирные кислоты, являются жирная рыба, грецкие орехи, семена льна и семена чиа.Наш ежедневный рацион — это гораздо больше, чем просто потребление энергии, и он оказывает существенное влияние на наше психологическое благополучие. Особенно в периоды повышенного стресса имеет смысл критически пересмотреть свой рацион. Даже небольшие изменения могут иметь большое влияние.А тем, кто страдает от внутреннего беспокойства или повторяющейся тревоги, может быть полезно постепенно отказываться от продуктов с высокой степенью переработки, сократить потребление кофеина и алкоголя и вместо этого сосредоточиться на успокаивающих, богатых питательными веществами продуктах.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки