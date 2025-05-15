Некоторые продукты могут способствовать возникновению тревожности
Широко известно, что настроение можно улучшить с помощью физических упражнений, сна и снижения стресса. Однако многие люди не осознают, насколько сильно диета влияет на их эмоциональное состояние.
« Мы знаем, что наше настроение зависит от того, что мы едим. Было доказано, что определенные продукты повышают тревожность. И это неудивительно. Это продукты, которых нам в любом случае следует избегать», — объясняет Зумпано.
По словам Зумпано, продукты с высокой степенью переработки, жареная пища, фастфуд, продукты с высоким содержанием сахара, напитки с кофеином и алкоголь не только оказывают негативное влияние на физическое здоровье, но и могут способствовать возникновению беспокойства, нервозности или даже приступов тревоги.
Поэтому рекомендуется по возможности исключить эти продукты из своего рациона. Вместо резких запретов эксперт по питанию рекомендует небольшие, но последовательные шаги: меньше кофеина, чаще готовьте и больше осознавайте свои пищевые привычки.
Кроме того, дневник питания может помочь установить связь между тем, что человек употребляет, и тем, как он себя чувствует.
По словам Зумпано, например, ромашковый чай может оказывать успокаивающее действие, а любые продукты, содержащие триптофан, могут способствовать большему спокойствию, например, вишня, орехи и бананы. Известно также, что продукты, богатые магнием, также могут оказывать успокаивающее действие.
Также желательно включить в свой рацион больше омега-3 жирных кислот. Исследования уже показали, что жирные кислоты омега-3 действительно могут облегчить симптомы тревожности. Примерами продуктов, содержащих омега-3 жирные кислоты, являются жирная рыба, грецкие орехи, семена льна и семена чиа.
Наш ежедневный рацион — это гораздо больше, чем просто потребление энергии, и он оказывает существенное влияние на наше психологическое благополучие. Особенно в периоды повышенного стресса имеет смысл критически пересмотреть свой рацион. Даже небольшие изменения могут иметь большое влияние.
А тем, кто страдает от внутреннего беспокойства или повторяющейся тревоги, может быть полезно постепенно отказываться от продуктов с высокой степенью переработки, сократить потребление кофеина и алкоголя и вместо этого сосредоточиться на успокаивающих, богатых питательными веществами продуктах.
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