ACS AMI: устройство для чистки зубов измеряет уровень кортизола в слюне
Во время обычной чистки зубов нить собирает слюну и направляет ее к микрочипу в ручке. Датчик, созданный по технологии молекулярного отпечатывания, точно определяет концентрацию кортизола за 10 минут и передает данные на смартфон.
«Наше устройство решает сразу несколько проблем: оно незаметно в использовании, не требует специальных процедур и дает объективные данные», — объяснил руководитель исследования Самир Сонкусале.
Тестирование показало, что точность изобретения сопоставима с лабораторным анализом ELISA. Устройство способно обнаруживать даже незначительные колебания кортизола, что важно для ранней диагностики хронического стресса — состояния, которое может привести к серьезным заболеваниям.
Разработчики планируют адаптировать технологию для выявления других биомаркеров в слюне. В будущем это может привести к созданию целого ряда домашних диагностических инструментов, интегрированных в повседневные гигиенические принадлежности.
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