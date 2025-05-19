Врач назвала неочевидную причину плохого усвоения железа

Железо из пищи хуже усваивается, если запивать ее чаем или кофе. Об этой неочевидной причине плохого усвоения железа предупредила эндокринолог Наталия Тананакина в беседеВрач уточнила, что напитки с кофеином не сильно влияют на то, как усваивается железо из мяса. Однако усвоение железа из растительных источников, таких как гречка, бобовые или шпинат, снижается на 50-70 процентов. «Этот эффект наиболее выражен, если пить чай непосредственно во время еды или сразу после нее», — отметила эндокринолог.Она добавила, что аналогичное действие имеют какао и горячий шоколад. В этих напитках виновником плохого усвоения железа специалистка назвала теобромин. Также, по словам врача, нарушить минеральный обмен способны газированные напитки с фосфорной кислотой.Коме того, Тананакина предупредила, что кефир, сыры, молоко и йогурты из-за содержания в них кальция создают дополнительный барьер для усвоения железа. Чтобы получить максимальный объем полезных веществ, она посоветовала не есть мясо и растительные источники железа вместе с молочными продуктами. При этом эндокринолог подчеркнула, что отказываться от горячих напитков и молока не нужно. «Пейте чай и кофе минимум за 30–40 минут до еды или через 1,5–2 часа после», — дала совет врач.В заключение она отметила, что богатые витамином С продукты, наоборот, улучшают усвоение железа.

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