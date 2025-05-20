Людям старше 60 лет назвали самые вредные продукты

Людям старше 60 лет необходимо исключить некоторые продукты из рациона.Доктор медицины Дэн Бреннан призвал отказаться от рафинированных углеводов, поскольку из-за них происходит резкое повышение уровня глюкозы в крови. В качестве примера он привел хлеб. Тем временем диетолог Яэль Хасбани посоветовала ограничить в ежедневном меню красное мясо, чтобы снизить риск развития болезней сердца и сосудов, а также алкогольные напитки, так как они повреждают головной мозг.Представительница Американской ассоциации диетологов Рут Фрехман заявила, что сырые продукты, к примеру суши или недоваренные яйца, тоже являются одними из самых вредных, ведь при их употреблении существует риск заразиться различными инфекциями, а с возрастом организму все труднее с ними бороться. Врач Габриэль Лапман порекомендовал людям старше 60 лет ограничить в рационе замороженные продукты: они подвергаются глубокой обработке, поэтому содержат много соли и консервантов.

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