Виноградные семечки: Антиканцерогенные свойства

В виноградных косточках содержится большое количество антиоксидантов и других питательных веществ. Все это создаёт неблагоприятную среду для развития злокачественных клеток.Что касается лечения раковых заболеваний, то последние годы стал заметен значительный прогресс в этой сфере. Несмотря на то, что универсального лекарства против рака до сих пор не существует, доказано, что некоторые натуральные продукты обладают антиканцерогенными свойствами. К ним относятся, например, виноградные семечки.Виноградные косточки: польза для здоровья и как употреблятьВиноградные семечки — верный союзник в борьбе с ракомКак употреблять виноградные семечки?Хотя большинство лекарственных средств производится фармацевтической промышленностью, специалисты-натуропаты рекомендуют использовать стопроцентно натуральные альтернативы. Конечно, ими нельзя заменить основное лечение. Тем не менее, такие натуральные средства способны значительно снизить риск развития раковых заболеваний, а также избежать их негативных последствий.Очень часто мы даже и не подозреваем о том, что настоящие чудо-продукты все это время находятся у нас под рукой. Они позволяют укрепить защитные силы нашего организма и защищают нас от широкого спектра заболеваний.Среди них можно отметить и виноградные семечки. По результатам многочисленных исследований, вещества, которые содержатся в этом доступном каждому продукте, полезны при лечении различных типов раковых заболеваний.А ведь большинство из нас обычно их просто выбрасывает.Именно об этом удивительном средстве и пойдёт речь в нашей сегодняшней статье. Благодаря своим полезным свойствам виноградные семечки с каждым днём становятся все популярнее. Причем как в медицине, так и косметологии.Виноградные семечки — верный союзник в борьбе с ракомВсе любят виноград, а вот виноградные семечки при этом чаще всего выбрасывают. А зря! Ведь они содержат большое количество питательных веществ. Хотя этого количества не достаточно для того, чтобы полностью покрыть ежедневные потребности нашего организма в различных микроэлементах, благодаря косточкам винограда наша иммунная система становится крепче.Прежде всего, они отличаются высоким содержанием антиоксидантов. Именно поэтому виноградные семечки и их экстракты используют при производстве косметических и лекарственных средств. На их базе создаются натуральные средства, способные бороться с различными патологиями.Употребление виноградных косточек приносит большую пользу здоровью, нормализуя работу важнейших внутренних органов человека.Например, было доказано, что биологически активный компонент антиоксидант B2G2 способен приостанавливать рост опухолей, нарушая благоприятную для их развития среду. Конечно, данный факт нуждается в дальнейших исследованиях. Однако в пользе косточек не приходится сомневаться.Разрушает ДНК злокачественных клетокВиноградные семечки нарушают благоприятную для развития раковых клеток средуВ журнале «Nutrition and Cancer« («Питание и рак») были опубликованы результаты исследования, в результате которого специалисты пришли к выводу, что экстракт виноградных косточек способен разрушать злокачественные клетки опухолей, не оказывая при этом никакого влияния на здоровые.В сравнении с обыкновенными медицинскими препаратами это позволяет уменьшить негативные последствия заболевания.По мнению исследователей, содержащиеся в косточках винограда антиоксиданты и питательные вещества нарушают благоприятную для развития раковых клеток среду. В свою очередь, это препятствует их размножению.Так, содержащийся в них реактивный кислород способен нарушать ДНК раковых клеток, в результате чего на 67% снижается риск развития различных видов злокачественных заболеваний.Высокое содержание антиоксидантовИменно большим количеством антиоксидантов во многом обусловлена польза виноградных косточек для здоровья. Например, они содержат такие вещества, как фенолы, токоферол и проантоцианидины.Эти антиоксиданты предохраняют наш организм от негативных воздействий свободных радикалов и позволяют избежать окисления клеток.Также виноградные косточки содержат большое количество витамина С и бета-каротина. Благодаря им иммунитет становится крепче, а потому снижается риск развития многих заболеваний.Помогают очищать кровьСтоит отметить и такую характеристику виноградных косточек, как способность очищать кровь. Это свойство также объясняется высоким содержанием антиоксидантов.Благодаря им кровь эффективнее очищается от токсинов, образующихся в результате приёма медицинских препаратов и контакта человеческого организма с различными химическими продуктами.Это позволяет нормализовать кровообращение, препятствует тромбообразованию и улучшает снабжение кислородом клеток тела.Уменьшает вред, который наносит нашему здоровью курениеНеобходимо отметить, что как и активные, так и пассивные курильщики могут уменьшить вред здоровью просто включив виноградные косточки в свой рацион.Доказано, что натуральные экстракты виноградных семечек уменьшают негативное воздействие на здоровье содержащихся в табаке токсинов.Поскольку виноградные косточки помогают выводить токсины из крови и лимфатической системы, дыхательные пути очищаются.Как употреблять виноградные семечки?Благодаря популярности этого средства, в любой аптеке можно с лёгкостью приобрести экстракты и различные препараты на базе косточек винограда. Однако лучше всего употреблять натуральные виноградные семечки в их естественном состоянии. Иными словами, съедать их вместе с виноградом. Ежедневная дозировка при этом не должна превышать 300 мг.Также можно использовать виноградные семечки при приготовлении различных блюд, например:НапитковСуповКоктейлейДесертовНе правда ли, интересно? А вы знали, насколько велика польза виноградных косточек? Если нет, то теперь вы знаете об этом. Осталось только почаще включать их в свой рацион!

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