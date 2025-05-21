Эндокринолог Зухра Павлова предупредила о вреде откладывания будильника

Желание поспать хотя бы несколько лишних минуток возникает с утра у многих людей. Однако, по словам ученых из США и Швеции, откладывание будильника может привести к проблемам со здоровьем.Чтобы разобраться в этом вопросе, ученые проанализировали данные 21 тысячи человек, которые пользовались приложением для контроля за сном. Выяснилось, что привычка переставлять будильник негативно влияет на когнитивные функции и даже способна сменить сердечный ритм.Эту информацию прокомментировала эндокринолог Зухра Павлова. Она заметила, что последние часы сна являются самыми важными для полноценного отдыха. А постоянные пробуждения для перевода будильника не позволяют нормально завершить сон и восстановиться организму. Именно с этим связана утренняя усталость, пониженная концентрация и раздражительность. Тем же, кто любит переставлять будильник, специалист советует ложиться не позже 11 часов вечера и отдыхать около 7-8 часов.

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