Названы три основных правила дневного сна
Как отметил Ассал, не стоит ложиться спать после 15 часов. Дело в том, что дневной отдых после этого времени негативно скажется на ночном сне, пояснил медик.
Также, по словам специалиста, длительность сна днем должна составлять не менее 10 и не более 30 минут. В противном случае после пробуждения появится усталость, вялость и раздражительность, а когнитивные способности ухудшатся. В заключение Ассал отметил, что ложиться спать в дневное время суток необходимо не на голодный желудок, а только после еды.
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