Названы три основных правила дневного сна

Врач скорой помощи Мигель Ассал заявил, что дневной сон негативно не отразится на самочувствии, но только при соблюдении трех основных правил.Как отметил Ассал, не стоит ложиться спать после 15 часов. Дело в том, что дневной отдых после этого времени негативно скажется на ночном сне, пояснил медик.Также, по словам специалиста, длительность сна днем должна составлять не менее 10 и не более 30 минут. В противном случае после пробуждения появится усталость, вялость и раздражительность, а когнитивные способности ухудшатся. В заключение Ассал отметил, что ложиться спать в дневное время суток необходимо не на голодный желудок, а только после еды.

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