Любителей выпивать бокал вина за ужином предупредили о проблемах со здоровьем
Как отметила Бальеста, один бокал вина в день кажется незначительным, но в год наберется несколько десятков литров алкоголя. Особенно такая привычка вредит людям с проблемами с давлением, сахарным диабетом и повышенным уровнем холестерина в крови, предупредила она.
То же самое, по словам медика, касается ежедневной банки пива и стакана газировки. В связи с этим специалистка призвала заменить перечисленные напитки на воду. При этом она подчеркнула, что полностью алкоголь можно не исключать, но пить его лучше как можно реже.
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