Любителей выпивать бокал вина за ужином предупредили о проблемах со здоровьем

Врач Ана Перес Бальеста заявила, что любители выпивать бокал вина за ужином могут столкнуться с серьезными проблемами со здоровьем.Как отметила Бальеста, один бокал вина в день кажется незначительным, но в год наберется несколько десятков литров алкоголя. Особенно такая привычка вредит людям с проблемами с давлением, сахарным диабетом и повышенным уровнем холестерина в крови, предупредила она.То же самое, по словам медика, касается ежедневной банки пива и стакана газировки. В связи с этим специалистка призвала заменить перечисленные напитки на воду. При этом она подчеркнула, что полностью алкоголь можно не исключать, но пить его лучше как можно реже.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки