Специалисты объяснили, как избежать пищевого отравления

Некачественные продукты являются одной из главных причин опасных отравлений. Возбудители инфекций могут попасть в пищу по причине нарушения технологий приготовления, неправильного хранения, несоблюдения сроков годности и нарушения правил гигиены во время приготовления. Для того чтобы избежать пищевого отравления, специалисты Роспотребнадзора советуют придерживаться ряда правил.При приготовлении пищи следует придерживаться правила небольших порций. Салаты, блюда с рубленым мясом или заливное лучше готовить в небольшом количестве – так меньше шансов, что плоды стараний испортятся. А при покупке блюд в магазинах важно проверить дату их изготовления и реализации.При приготовлении пищи важно тщательно мыть руки. Это же правило относится к овощам, фруктам и зелени. Не стоит забывать и о ножах и досках: лучше использовать два комплекта – для сырых и готовых продуктов.Ну, а если признаки отравления все же дают знать о себе, тогда следует как можно скорее обратиться за помощью к специалистам. Ведь только консультация у врача поможет избежать серьезных последствий.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки