Специалисты объяснили, как избежать пищевого отравления
При приготовлении пищи следует придерживаться правила небольших порций. Салаты, блюда с рубленым мясом или заливное лучше готовить в небольшом количестве – так меньше шансов, что плоды стараний испортятся. А при покупке блюд в магазинах важно проверить дату их изготовления и реализации.
При приготовлении пищи важно тщательно мыть руки. Это же правило относится к овощам, фруктам и зелени. Не стоит забывать и о ножах и досках: лучше использовать два комплекта – для сырых и готовых продуктов.
Ну, а если признаки отравления все же дают знать о себе, тогда следует как можно скорее обратиться за помощью к специалистам. Ведь только консультация у врача поможет избежать серьезных последствий.
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