Дерматолог Перк назвал область на лице, которая особенно уязвима перед раком кожи

Даже если вы добросовестно используете солнцезащитный крем по всем правилам, обрабатывать эту зону вы, возможно, просто забываете.Ученые признают солнце канцерогеном, и неспроста. Чтобы защитить свою кожу от ультрафиолетовых лучей, важно пользоваться санскринами — солнцезащитными средствами.Однако дерматолог Майкл Перк назвал часть тела, которую люди чаще всего забывают покрыть защитой. Она тоже уязвима перед раком кожи, но многие почему-то недооценивают риски.Речь идет об ушных раковинах.Серьезная угрозаПо словам врача, ему регулярно приходится «вырезать большие куски кожи» с ушей из-за того, что люди просто забывают об этой уязвимой и деликатной зоне.Причем многие пациенты почему-то уверены, что рак кожи — это не самый серьезный диагноз, а поэтому нет причин для беспокойств.«Но позвольте мне кое-что прояснить. Меланома, если ее не обнаружить на ранней стадии, убьет вас», — предупреждает Перк.Меланому многие врачи считают самой агрессивной и опасной формой рака. Исследования доказывают, что практически в 90% случаев болезнь вызвана чрезмерным воздействием ультрафиолета, которое было получено или от солнца, или в солярии.Базально-клеточная карцинома — более распространенный и менее смертоносный вид рака. Однако она тоже вполне может вас убить, если вы не начнете лечение вовремя. Врачам придется удалить большие участки кожи, в том числе и здоровые, чтобы убедиться, что рак не распространился.«Так что этим летом, если вы не хотите выглядеть как Винсент Ван Гог, обязательно наносите солнцезащитный крем на уши», — предупреждает дерматолог в своем ролике для соцсетей.Реальные случаиВ комментариях к видео пользователи стали делиться историями из своей жизни, пишет издание Daily Mail.«У меня была базально-клеточная карцинома. Она располагалась внутри уха, и ее пришлось вырезать, а это было не самое приятное. Было очень больно», — рассказывает один из комментаторов.Другие пользователи признаются: они действительно часто получают солнечные ожоги на ушах.Что можно сделать для того, чтобы максимально снизить риски, помимо привычки использовать солнцезащитные крема? Врачи рекомендуют избегать прогулок под солнцем в самое жаркое время дня, в период с 11 до 15 часов. Кроме того, защитить себя помогут головные уборы.Не забывайте обновлять SPF каждые 2 часа пребывания на солнце, после плавания и вытирания полотенцем. Помните, что UVA-лучи способны проникать сквозь облака и стекла, а потому без солнцезащитного крема лучше не выходить и в пасмурную погоду.

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