Базовая аптечка: какие лекарства держать дома и брать в отпуск от аллергии

Вызвать аллергическую реакцию могут непривычные продукты, экзотические растения, укусы насекомых и даже косметика в отеле. Так что базовый набор препаратов от аллергии всегда лучше держать под рукой: и в домашней аптечке, и собираясь в отпуск.Аллергия — одно из самых распространенных хронических заболеваний в мире, ей страдают до 40% населения планеты. Зачастую такие люди хорошо знают, что вызывает у них нежелательную реакцию: пыльца определенных растений, кошачья шерсть или арахис в десерте.Однако иногда приступ аллергии может застать врасплох даже аллергиков «со стажем». Как себе помочь и какие препараты должны быть всегда под рукой в аптечке, «Доктору Питеру» рассказал Елена Грек — главный аллерголог-иммунолог «СМ Клиники» в Санкт-Петербурге.Антигистаминные препаратыПервая линия помощи при аллергических реакциях. Они помогают быстро купировать проявления как аллергического ринита, так и крапивницы, включая зуд, слезотечение, заложенность носа.Предпочтение стоит отдавать антигистаминным препаратам второго поколения, например на основе цетиризина или лоратадина. Они менее токсичны, начинают работать быстрее и обеспечивают более длительное действие — до 24 часов. Кроме того, в отличие от препаратов первого поколения они не вызывают привыкания, а главное — не имеют седативного эффекта. Можно спокойно водить машину, учиться или работать, не опасаясь сонливости.Антигистаминные препараты первого поколения в таблетированной форме принимать врачи не рекомендуют из-за большого количества побочных эффектов. Их используют преимущественно в виде капельниц в составе комплексной терапии при острых аллергических реакциях.Важно! Антигистаминный препарат должен быть в «отпускной» аптечке, даже если в обычной жизни вы не страдаете аллергией. Это необходимо на случай непредвиденной реакции организма на неизвестный ему ранее аллерген.Сосудосуживающие капли в носСосудосуживающие капли для носа пригодятся на случай сильной заложенности при аллергическом рините. Для аптечки подойдут любые негормональные капли, например с ксилометазолином или оксиметазолином.Гормональные назальные спреи имеют противовоспалительное действие и помогают при хроническом аллергическом рините. Однако действуют они не сразу и требуют более длительного применения. Так что гормональные капли должны подбираться строго врачом и покупать их «на всякий пожарный» не стоит.Важно! Использовать сосудосуживающие капли следует коротким курсом не более 3–7 дней. Закапывать нос следует при выраженной заложенности (например, на ночь) и не превышать указанную в инструкции дозировку. Бесконтрольное применение капель может привести к развитию зависимости и хронического медикаментозного ринита.Солевые растворы для промывания носаПромывание носа не дает выраженного лечебного эффекта, но помогает промыть слизистую носа и подготовить ее к действию основных препаратов. Кроме того, такие препараты безопасны и подходят как взрослым, так и детям.СорбентыСорбенты в отпуск обычно берут на случай отравления или кишечной инфекции. Однако в некоторых случаях их допустимо задействовать и при аллергии. Активированный уголь и другие препараты могут помочь при кожных высыпаниях. При этом принимать их необходимо коротким курсом — не дольше недели.Важно! Сорбенты не дают никакого эффекта при респираторных расстройствах, вызванных аллергией.Глазные капли от аллергииАллергический конъюнктивит — одна из типичных реакций на контакт с аллергенами. Она может возникнуть в ответ на контакт с пыльцой, косметическими средствами, шерстью или слюной животных. Для снятия симптомов используют специальные противоаллергические капли, которые уменьшают слезотечение, снимают зуд и покраснение. Однако выбор конкретного препарата здесь лучше доверить врачам: аллергологу или офтальмологу.В экстренном случаеОсобую опасность представляют тяжелые формы аллергической реакции и ее осложнения, в том числе отек Квинке и анафилаксия. Эти состояния являются жизнеугрожающими и требуют неотложной помощи.Оптимальный вариант — сразу же вызвать скорую или самостоятельно обратиться в ближайшее медицинское учреждение. Однако есть ситуации, когда такой возможности объективно может не быть. Например, если вы отдыхаете вдали от «цивилизации» или отправились на экскурсию в отдаленный район, где поблизости просто нет больниц.В этом случае можно взять с собой ампулу 0,1% раствора адреналина и шприц 0,3–0,5 мл (их еще называют инсулиновыми). Инъекцию выполняют внутримышечно: сначала один раз, а при необходимости повторяют. Дополнительно можно использовать внутримышечный укол раствора антигистаминных или гормональных препаратов.Важно! Даже если после инъекции состояние стабилизировалось, а симптомы отступили, всё равно необходимо как можно быстрее обратиться за профессиональной медицинской помощью.

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