Миф о вреде связанной с будильником привычки опровергли
По словам медика, существует мнение, будто откладывание будильника приводит к нарушению циркадных ритмов и усталости в течение всего дня. Однако последние исследования ученых показывают, что это не так, подчеркнул он.
Врач объяснил, что если откладывать будильник не слишком часто, а только один раз в первые полчаса после пробуждения, можно повысить внимательность и умственную работоспособность, а также снизить риск головокружения при резком подъеме с кровати. Он подчеркнул, что такая стратегия будет особенно полезна для людей, которым трудно вставать по утрам.
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