Раскрыта неочевидная и при этом распространенная причина кровоточивости десен
По словам врача, прикус играет ключевую роль в распределении нагрузки на ткани пародонта. «Когда зубы смыкаются неправильно, нагрузка на отдельные участки становится чрезмерной. Это приводит к микротравмам десен, их хроническому раздражению и, как следствие, к кровоточивости, даже при отсутствии воспалительных заболеваний», — пояснила Радько.
Также стоматолог отметила, что хроническая перегрузка десен может усугублять течение уже имеющихся заболеваний ротовой полости, таких как гингивит или пародонтит, и снижать эффективность лечения.
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