Привычная манипуляция токсичных людей

Ничего нам от злых и токсичных не надо: ни хвалы, ни затрещины. А похвала добрых людей каждому приятна, это совершенно нормально. Так что разрешите вас похвалить и пожелать всего самого лучшего.Вам скажут или напишут что-нибудь неприятное: обидную глупость или оскорбление под видом мнения. Ну, скажем, «зачем ты это платье надела, в нем твои кривые ноги кажутся ещё кривее». Или «это бред», - вот так напишут под вашим лирическим стихотворением. Вы попробуете возразить. Вежливо попросите не говорить так; мол, это задевает ваши чувства. Или аргументы начнёте приводить. О, вы попались. Токс тотчас выдаст единственный и любимый ответ: «да я смотрю, вам только хвалы нравятся! Только лесть! Только приятное вашему самолюбию желаете слышать!». Эту фразу все токсы говорят и пишут под копирку. Одинаково.Любим ли мы лесть?И ответить вроде бы нечего. Действительно, приятные слова вам как-то больше нравятся. Добрые пожелания и выражения одобрения вас бодрят. Может, прав токс? Может, вы излишне самолюбивы? И вам надо пойти к психологу и ампутировать самолюбие? Надеть платье до полу, спрятать лицо под вуалью и молча сесть в уголке, перебирая скромные чётки?Я вам приведу простой пример. Вернее, не вам, а подобным манипуляторам. Вот, скажем, я подойду к токсичному человеку и как дам ему по шее. Чтобы звезды из глаз полетели. Просто так, ни с того, ни с сего. Ну, может, мне его шапка не понравилась или он сам показался негармоничным. Неважно. Просто подойду и дам по шее. А когда удивленный и изобиженный субъект закричит, я этак с прищуром покачаю головой и скажу: «о, все ясно с вами. То есть, вас можно только ласкать, падать перед вами ниц и льстить! Вот вы какой самолюбивый. Любите только хвалу, а по шее получать не любите. Да у вас мания величия!».Вот вам и иллюстрация. Вот и разгадка манипуляции. Нахамили вам, нагрубили, и давай обвинять, что вы любите только похвалу. Попытались вас заставить хлебать протухшие помои, а когда вы робко отодвинули от себя лохань, обвинили вас в том, что вам пирожные подавай и омаров. Привыкли к деликатесам! Заорали на вас диким голосом, а на ваши слёзы или негодование ответили: «ишь ты какой! Что же мне, на коленях перед тобой ползать и умильным голосом комплименты говорить?». Ну, в точности как с подзатыльником. Если вы отказались терпеть оплеухи, значит, у вас мания величия, и вы от всех ждёте поцелуев и прочих нежностей.Нет. Конечно, добрые слова любому больше нравятся, чем плевки в лицо. И Золушка больше нравится, чем колдун-людоед. И Том Сойер симпатичнее Индейца Джо. Только эта антитеза нелепая и надуманная. Если нам не нравятся побои и унижения, помои и грязь, это вовсе не говорит о завышенной самооценке. И токс после подзатыльника это отлично поймёт; это маленькое наглядное обучение.Но драться не надо, конечно. Просто ответьте такому человеку адекватно. Пусть обратит внимание на свои ноги и на свой бред. О, какую истерику он вам закатит. А вы стойте и бубните упорно: «да я смотрю, вам, батенька, только лесть нравится. Только сладенькое! Привыкли к аплодисментам восторженной толпы. А я не такой. Я мнение высказываю. Вы мнение высказали, теперь моя очередь. Отвыкайте от безнаказанности и безответности. А то и слова вам попрёк не скажи!».Ничего нам от злых и токсичных не надо: ни хвалы, ни затрещины. А похвала добрых людей каждому приятна, это совершенно нормально. Так что разрешите вас похвалить и пожелать всего самого лучшего. Это не так уж часто бывает в жизни - добрые слова и искренние пожелания. А подзатыльников достаточно получали; мне лично они не нравятся. Они никому не нравятся, вот в чем дело.

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