Врач Демьяновская: бросить курить мешают не сигареты, а связанные с ними ритуалы

Отказ от курения — это не просто борьба с вредной привычкой, а преодоление зависимости, связанной с работой нервной системы. Об этом в сообщила врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская. По ее словам, каждая затяжка провоцирует выброс дофамина, из-за чего мозг начинает ассоциировать сигарету с удовольствием. Поэтому при отказе от никотина у курильщика появляется ощущение, что он лишился чего-то важного.Как предупреждала врач-косметолог, врач-дерматолог «См-Косметология» Анастасия Соколова в беседе с газетой «Известия», курение — это вред не только для здоровья, но и для красоты человека, ведь кожа страдает от этой зависимости не меньше, чем легкие и сердце.«При отказе от курения важно не просто бороться с желанием закурить, но и отказываться от ритуалов, связанных с этим процессом, чтобы не создавать обстоятельства, которые провоцируют тягу», — отметила Демьяновская.Среди таких ритуалов, например, кофе или походы на перекур с коллегами, добавила она.До этого Демьяновская говорила, что резкий отказ от курения может сопровождаться неприятными симптомами, такими как раздражительность, неконтролируемое чувство голода и бессонница, однако никакого вреда для здоровья не несет.Чтобы уменьшить тягу к курению, она посоветовала использовать никотинсодержащие пластыри, жвачки и спреи, а также регулярно заниматься спортом, поскольку физические нагрузки способствуют выведению токсинов и выработке эндорфинов.

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