Уролог связал проблемы в постели с серьезными болезнями
По словам Рахимова, невозможность поддерживать полноценную эрекцию может указывать на нарушения в сердечно-сосудистой системе, гормональные сбои или психологические проблемы — в этом случае нужна консультация кардиолога, эндокринолога и психотерапевта. В свою очередь, преждевременная эякуляция (если половой акт длится менее двух минут), может говорить о нарушениях в урогенитальной сфере, что требует диагностики и лечения у уролога, добавил врач.
Снижение либидо может быть связано с психологическим стрессом, эндокринными нарушениями или ухудшением кровоснабжения половых органов, что также требует обращения к терапевту, подчеркнул, уролог. Должно насторожить, уверен Рахимов, и отсутствие удовольствия при оргазме или задержка разрядки — это может быть вызвано хроническими воспалениями простаты и мочевого пузыря.
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