FIM: названы растения, помогающие улучшить работу памяти

Современные лекарственные препараты достигают предела своих возможностей в лечении деменции и болезни Альцгеймера. К счастью, существуют различные лекарственные растения, которые улучшают работу памяти и могут также вносить важный терапевтический вклад.Новое исследование с участием экспертов из Университета Пайквилля в США изучало эффективность традиционных южноазиатских лекарственных растений при расстройствах памяти с целью научной оценки их потенциала в лечении нейродегенеративных заболеваний. Результаты были опубликованы в журнале Future Integrative Medicine.Сначала исследователи изучили классические книги по фитотерапии из Южной Азии и выделили 13 лекарственных растений, которые часто рекомендуют при потере памяти. Затем они рассмотрели научные исследования этих растений.Анализ имеющихся исследований показал, что многие из изученных лекарственных растений действуют на нескольких уровнях одновременно, что, по мнению группы, представляет собой значительное преимущество по сравнению с традиционными лекарствами, которые обычно имеют только один механизм действия. Эти уровни воздействия включают в себя:Ингибирование ферментов памяти: некоторые растения специфически блокируют ферменты, такие как ацетилхолинэстераза, которые расщепляют важный нейромедиатор ацетилхолин, подобно распространенным препаратам для лечения болезни Альцгеймера.Защита от повреждения клеток: антиоксидантные и противовоспалительные свойства многих трав, таких как шалфей или ашваганда, могут защитить нервные клетки и замедлить прогрессирование заболевания.Модуляция рецепторов NMDA: такие травы, как древогубец метельчатый, воздействуют на определенные рецепторы мозга, аналогично механизму действия мемантина, известного препарата для лечения болезни Альцгеймера.Множественное воздействие: особенно перспективны растения, сочетающие в себе несколько из этих воздействий, в том числе Acorus calamus (аир), Withania somnifera (ашваганда ) и Salvia officinalis (шалфей).Хотя многие результаты получены в ходе экспериментов на животных, исследования на людях уже доступны для трех растений, результаты которых исследователи особо подчеркивают в недавнем пресс-релизе.В 12-недельном исследовании прием женьшеня обыкновенного привел к значительному улучшению памяти у пожилых людей без каких-либо побочных эффектов.Несколько рандомизированных двойных слепых исследований показали, что шалфей оказывает положительное влияние на внимание, рабочую память и когнитивную гибкость.Кроме того, прием ашваганды в клинических исследованиях привел к улучшению когнитивных функций и положительному влиянию на сон и психическое благополучие.В целом очевидно, что традиционные лекарственные растения и сегодня могут быть востребованы в медицине. И именно универсальность эффектов делает их особенно интересными для будущих методов лечения болезни Альцгеймера — при условии, что дальнейшие исследования подтвердят эти первоначальные многообещающие результаты.

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